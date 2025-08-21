Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Σε αποτελεσματικό «όπλο» κατά της φοροδιαφυγής φαίνεται να εξελίσσεται και η εφαρμογή «Αppodixi» της ΑΑΔΕ, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν τη νομιμότητα των αποδείξεων που λαμβάνουν στις συναλλαγές τους, και σε περίπτωση μη διαβίβασης ή απόκλισης στα στοιχεία, να μπορούν να τις αποστέλλουν στη Φορολογική Αρχή, ανώνυμα ή επώνυμα, για περαιτέρω έλεγχο.

Για όσες πληροφορίες συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία, ηχεί… συναγερμός – Δηλαδή αρχίζει άμεσα έλεγχος.

Από τον Σεπτέμβριο του 2022 που δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες να καταγγέλλουν στην πλατφόρμα φαινόμενα φοροδιαφυγής, έχουν υποβληθεί συνολικά 208.534 αναφορές (112.855 επώνυμες καταγγελίες κι 95.679 ανώνυμες) για «προβληματικές» αποδείξεις, όπως προέκυψε από το «σκανάρισμα» που έκαναν.

