ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες 2025: Ανοιχτή έως τον Οκτώβριο η πλατφόρμα για τις δηλώσεις – Ποια είναι τα «αγκάθια» στη διαδικασία

Διαθέσιμη εξακολουθεί να είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης («Πόθεν Έσχες») για το έτος 2025, που αφορά τη χρήση του 2024. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Κεντρική αλλαγή στη διαδικασία υποβολής της δήλωσης Πόθεν Έσχες φέτος αποτελεί η αυτόματη άντληση στοιχείων από τραπεζικούς λογαριασμούς, δάνεια και επενδυτικά προϊόντα, μέσω διασύνδεσης των τραπεζικών συστημάτων με την πλατφόρμα pothen.gr. Οι υπόχρεοι μπορούν, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet, να αντλήσουν απευθείας τα διαθέσιμα στοιχεία, περιορίζοντας την ανάγκη χειροκίνητης καταχώρισης.

