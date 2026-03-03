Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
3
Μάρτιος
TOP
ΥΓΕΙΑ

Αδυνάτισμα: 12 λάθη που δεν σας αφήνουν να χάσετε κιλά

Share

Προσπαθείτε να χάσετε βάρος αλλά η ζυγαριά παραμένει κολλημένη στα ίδια κιλά; Μήπως έχετε περιορίσει το φαγητό, γυμνάζεστε συστηματικά και όμως δεν βλέπετε αποτέλεσμα; Είναι πιθανό να κάνετε κάποια από τα συνηθισμένα λάθη που, σύμφωνα με ειδικούς, μπορούν να σαμποτάρουν την προσπάθεια απώλειας βάρους χωρίς καν να το αντιλαμβάνεστε.

Όταν πρόκειται για αδυνάτισμα, δεν λείπουν οι δίαιτες και οι «γρήγορες λύσεις» που υπόσχονται θεαματικά αποτελέσματα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η ζυγαριά μπορεί να μην δείχνει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ακόμη κι αν προσπαθείτε συστηματικά.

Όπως επισημαίνει η διαιτολόγος Anna Groom, εκπρόσωπος της British Dietetic Association, οι «δίαιτες-εξπρές» μπορεί να φέρνουν αρχικά αποτελέσματα, όμως συχνά είναι υπερβολικά περιοριστικές και δύσκολα διατηρούνται μακροπρόθεσμα. Για σταθερή απώλεια βάρους οι ειδικοί τονίζουν ότι απαιτείται συνολική αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου ζωής.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode