Νέες κατολισθήσεις στα χωριά του Ταϋγέτου – Μεγάλη η ανησυχία ενόψει της νέας κακοκαιρίας (pic’s + video)

Νέες σοκαριστικές εικόνες έρχονται στο φως φανερώνοντας το μέγεθος της ζημιάς στις υποδομές του Ταϋγέτου οι οποίες προεκλήθησαν από τις συνεχείς βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών. Καθημερινά οι κατολισθήσεις και οι καθιζήσεις επεκτείνονται κυριώς στην περιοχή της Αλαγονίας και στους οικισμούς Μαχαλά και Άνω Μεριάς, οι οποίοι εκκενώθηκαν προληπτικά τις προηγούμενες ημέρες ενω σοβαρά τα προβλήματα και στην αγροτική οδοποιία. Μάλιστα σύμφωνα με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Γιώργο Καζάκο προβλήματα έχουν δημιουργηθει και στην υδροδότηση με τα σπίτια που βρίσκονται ψηλά στο χωριό να έχουν χαμηλή πίεση. Την ίδια στιγμή ο φόβος εντείνεται καθώς από αύριο ακολουθεί νέα κακοκαιρία.