Αγώνας για ένα λάικ και μια ψήφο…

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Όχι δεν πιστεύω τίποτε από ότι κάνουμε ! Όλα είναι ένα θέατρο και μια υποκρισία για να δείξουμε κάτι, που είτε δεν το πιστεύουμε , είτε μας ανεβάζει το πρεστίζ , είτε θα περάσουμε την ώρα μας και θα έχουμε να συζητήσουμε με φίλους καθώς θα πίνουμε άνετοι τον καφέ μας ! Ποιος πιστεύει ότι όλοι αυτοί οι συμπατριώτες μας που βγήκαν στο δρόμο να ζητήσουν δικαιοσύνη για τα Τέμπη και για τον άτυχο πάτερα Ρουτσι, δεν είναι αυτοί που βγάζουν πρώτο σε ψήφους στις Σέρρες τον Καραμανλή που έλεγε κουνώντας το δάχτυλο ότι είναι ντροπή να μιλάμε για ασφάλεια στα τραίνα ;

Φυσικά και ο Ισραηλινός στρατός στη Γαζα και όχι μόνο , συμπεριφέρθηκε λες και εκπαιδεύτηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης που χάθηκαν οι γονείς τους από τους Ναζι ! Αλλά ολοι αυτοί που πήγανε με τα πλοιάρια στη Γαζα , λες και συγκινήθηκαν μόνο από την Παλαιστίνη και έκλεισαν τα μάτια για ότι άλλο γίνεται στον πλανήτη !

Στο Αρτσαχ στην Αρμενία ξεριζωθήκαν χιλιάδες Αρμένιοι από τους Αζερους, στη Συρία ακόμα και τώρα σφάζονται χριστιανοί , αλλά η Ευρώπη φωτογραφίζεται με τον σφαγέα που τον κάνανε ηγέτη της Συρίας πλέον ! Κουβέντα για αυτά !! Και στην Ουκρανία ολοι οι υπερασπιστές της δημοκρατίας δεν μιλάνε καθόλου για ειρήνη , άλλα για πόλεμο να νικήσουν τη Ρωσία …και ούτε κουβέντα για τα θύματα ένθεν και ένθεν ! Τίποτε !

Ότι πουλάει η μόδα σήμερα αυτό φοράμε να βγούμε περήφανοι στα μέσα ενημέρωσης ! Αν ονομάζαμε και την Ελλάδα και την Κύπρο ..κάπως ..ίσως Βενεζουέλα, ισως Παλαιστίνη, μπορεί να την υπερασπίζονταν οι αγωνιστές τους θεάτρου της τηλεόρασης , του ιντερνέτ και του κόμματος ….