Πολιτικό γιουσουρούμ….

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Καλά οι δήθεν εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη , μου θυμίζουν κάτι λουκούλλεια γεύματα με όλων των ειδών τα κρέατα , να τρώνε ολοι μαζί οι κολλητοί του Μητσοτάκη , και ότι κόκαλα περισσέψουν να τα πετάξουν στα σκυλιά, σε εμάς δηλαδή , άμα γαυγίζουμε και ψηφίζουμε καλά … Σε άλλους Φεράρι και σε εμάς βρακιά από το παζάρι…

Όμως πέρα από όλα τα άλλα , έχουμε και τη δήθεν επανάκαμψη του Αλέξη Τσίπρα …! Και ας λένε οι πιο πολλοί όχι στην έλευση του , αυτός θα το θεωρήσει ότι πρόκειται για ναι …! ξέρει από αυτά … Όμως μεγάλη ανησυχία έχει ενσκήψει στο Πασοκ λόγω της δήθεν επαναφοράς Τσίπρα με νέο κόμμα ίσως ! Φωνές , αντιδράσεις κακό…

Τι θα γίνει σου λένε εδώ ; Μικροί μεγάλοι όλοι στο καφενείο; Με το ζόρι κρατάμε ένα ποσοστό , αν μας πάρει κάμποσο και ο Αλέξης , δεν θα είμαστε αντιπολίτευση αξιωματική πλέον, αλλά, αξιολύπητη …. Και βεβαίως κάπου σκάλωσε και η έλευση του κόμματος Σαμαρά -Καραμανλή , και δεν ξέρω αν υπάρχει και κανένας ακόμα άλλος από το παρελθόν για να βρούμε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας …Εδώ φτάσαμε σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα , αυτόματα με αυτόματους πιλότους και στην πολιτική κινούμαστε ακόμα με τα γκαζοζέν και τις αντίκες του παρελθόντος!

Και κάποιες από αυτές δεν είναι μόνο αντίκες αλλά και αντιπαθητικές … Παλαιοπωλείο η Ελλάς…Για περάστε στο Γιουσουρούμ …