Πατώνουμε και το γλεντάμε

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Με τι περιμένουμε να γίνει η χώρα καλά ; Με πανηγύρια , κλαρίνα, σουβλάκια, και μπύρες στο βαρέλι; Με ανθρωπάκια που στέλνουμε στη βουλή που τρέμουν να ορθώσουν έναν λόγο μήπως και γίνει τίποτε και χάσουν τη θεσούλα τους ; Οι κλοπές του δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος που θα πήγαιναν στους αγρότες , δεν μας απασχολούν , μάλλον περήφανους μας κάνουν , περήφανους για τους συναγωνιστές μας κλέφτες , και το πόσο παλληκάρια είναι οι δικοί μας ! Για το τραίνο που σκότωσε τα παιδάκια τι μας νοιάζει ; δικό μας ήταν ; Να χάσουμε κι εμείς τα ρουσφέτια μας για να βρούνε δικαιοσύνη αυτά ;

Για την ακρίβεια που θερίζει τη χώρα τι μας νοιάζει ; θα νοικιάσουμε το σπίτι με air bnb θα τα βγάλουμε πέρα…Για το Αιγαίο που ψαρεύουν τα τούρκικα πλοία δίπλα απο την Τήνο , δε βαριέσαι , μπορεί να μας φέρουν και τίποτε ψάρια φτηνότερα …

Για τα πάντα που έχουν ξεπουληθεί στους ξένους , από δημόσιους οργανισμούς μέχρι τα διπλανά μας σπίτια από τα κοράκια των τραπεζών, τι μας νοιάζει , έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν τα νοιώθαμε δικά μας …

Αν δεν ήμασταν αυτοί που είμαστε , αν δεν ψηφίζαμε όπως ψηφίζουμε τα ίδια ρεμάλια να ανεβοκατεβαίνουν στην εξουσία , και να κοιτάμε σαν χάνοι μόνο τα μπράτσα τις ομορφιές και τα βυζιά και όχι ικανότητες και τιμιότητες , ίσως δεν φτάναμε εδώ που φτάσαμε ! Μας αξίζει ! Και συνεχίζουμε ακάθεκτοι ! Ο πάτος δεν μας αρκεί , ούτε το υπόγειο της Ευρώπης ! Για τα τάρταρα πάμε φουλ και χωρίς φρένο ….