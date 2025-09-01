Πατώνουμε και το γλεντάμε

Τελευταία Νέα
Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος 

Με τι περιμένουμε να γίνει  η χώρα καλά ;  Με  πανηγύρια  , κλαρίνα, σουβλάκια, και μπύρες στο βαρέλι;  Με ανθρωπάκια που στέλνουμε στη βουλή  που τρέμουν να  ορθώσουν έναν λόγο μήπως  και γίνει  τίποτε  και χάσουν τη θεσούλα τους ; Οι κλοπές του δημοσίου και ευρωπαϊκού   χρήματος που θα πήγαιναν  στους αγρότες  , δεν μας απασχολούν  , μάλλον περήφανους μας κάνουν , περήφανους για τους συναγωνιστές μας κλέφτες , και το πόσο παλληκάρια είναι οι δικοί μας  ! Για το τραίνο  που σκότωσε τα παιδάκια  τι μας νοιάζει  ; δικό μας  ήταν ; Να χάσουμε   κι εμείς  τα ρουσφέτια μας   για να βρούνε δικαιοσύνη αυτά ;

Για την ακρίβεια που θερίζει τη χώρα   τι μας νοιάζει ; θα νοικιάσουμε  το σπίτι με air bnb θα τα βγάλουμε πέρα…Για το Αιγαίο που ψαρεύουν τα τούρκικα πλοία δίπλα απο την Τήνο  , δε  βαριέσαι , μπορεί να μας  φέρουν και τίποτε ψάρια  φτηνότερα …

Για τα πάντα που έχουν  ξεπουληθεί στους ξένους   , από δημόσιους οργανισμούς μέχρι τα διπλανά μας  σπίτια   από  τα κοράκια των τραπεζών,  τι μας νοιάζει , έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν τα νοιώθαμε  δικά μας …

Αν δεν ήμασταν αυτοί  που είμαστε , αν δεν  ψηφίζαμε  όπως ψηφίζουμε τα ίδια  ρεμάλια  να ανεβοκατεβαίνουν  στην εξουσία , και να κοιτάμε σαν  χάνοι μόνο τα μπράτσα  τις ομορφιές και τα βυζιά  και όχι  ικανότητες και τιμιότητες  , ίσως δεν φτάναμε  εδώ  που φτάσαμε ! Μας αξίζει ! Και  συνεχίζουμε ακάθεκτοι ! Ο πάτος  δεν μας  αρκεί , ούτε το υπόγειο της  Ευρώπης  ! Για τα τάρταρα  πάμε  φουλ και χωρίς φρένο ….

