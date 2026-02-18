Αγορά εργασίας: Ένας στους δύο κάνει ή το σκέφτεται για δεύτερη δουλειά

Το 51% των εργαζομένων έχει αναλάβει ή εξετάζει το ενδεχόμενο δεύτερης εργασίας, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με το 2024, όπως αποκαλύπτει η έρευνα Randstad Workmonitor 2026, επιβεβαιώνοντας ότι το εργασιακό περιβάλλον τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως διαμορφώνεται σήμερα από μια σύνθετη πραγματικότητα: αυξημένη οικονομική πίεση, ταχεία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και βαθιά αναθεώρηση των προσδοκιών των εργαζομένων από την εργασία.

Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι μόλις το 38% των εργαζομένων συμμερίζεται την αισιοδοξία των εργοδοτών για την αναπτυξιακή πορεία του επόμενου έτους, ενώ σχεδόν 2 στους 3 εργοσότες (65%) έχουν επενδύσει στην Τεχνητή Νοημοσύνη τους τελευταίους 12 μήνες.

Η έρευνα Randstad Workmonitor 2026 αναδεικνύει έναν κόσμο εργασίας όπου η απασχολησιμότητα, η εμπιστοσύνη και η αυτονομία συνδέονται περισσότερο από ποτέ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ