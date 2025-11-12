Αγρότες: Απλήρωτοι παραμένουν χιλιάδες δικαιούχοι – «Το λάθος ΑΦΜ που λέει το υπουργείο δεν ισχύει»

Χιλιάδες αγρότες καταγγέλλουν ότι δεν έχουν λάβει χρήματα που περίμεναν από την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης από το αγροτικό πετρέλαιο, λίγο αφότου η κυβέρνηση υπό την πίεση των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου ανακοίνωσε ότι αυξάνει κατά 50% τα μέγιστα όρια επιστροφής του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο από το τρέχον έτος (2025), προκειμένου να καλύψει τις απώλειες που διαπιστώθηκαν στην τρίτη δόση του Νοεμβρίου.

Οι αγρότες αυτό που λένε είναι ότι δεν έχουν υπερβεί κανένα όριο, δηλαδή το ατομικό πλαφόν στην αγορά πετρελαίου – όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση για τις περιπτώσεις που δεν έχουν πληρωθεί -, παρ’ όλα αυτά δεν έχουν πάρει χρήματα ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη δόση.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής από τα Φάρσαλα, Γιώργος Δρόσος, μιλώντας στο MEGA χαρακτήρισε «σωστή και καλοδεχούμενη» την απόφαση αλλά όπως είπε αν και «το 50% είναι μια καλή αύξηση, δυστυχώς δεν λύνει τα υφιστάμενα προβλήματα που αφορούν στην απόδοση στους δικαιούχους στην επιστροφή του ΕΦΚ από το πρώτο τρίμηνο».

