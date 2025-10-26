Αγρότες: Γερνάει η γεωργία στην Ευρώπη

Αντιμέτωπη με τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού βρίσκεται η γεωργία στην Ευρώπη, και ενώ το κλειδί για την επισιτιστική ασφάλεια είναι οι νέοι αγρότες, η προσέλκυση τους στον πρωτογενή τομέα, αποτελεί ένα δύσκολο στοίχημα.

Σύμφωνα με τη νέα αναλυτική έκθεση της Κομισιόν για τους νέους αγρότες, ο μέσος όρος ηλικίας των διαχειριστών αγροκτημάτων στην ΕΕ έχει φτάσει τα 57 έτη, από 51 το 2010. Μόλις 12% των αγροτών είναι κάτω των 40, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού μοντέλου και των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης. Οι νέοι αγρότες διαχειρίζονται μόλις 18% της συνολικής αγροτικής γης της ΕΕ και κατέχουν μόλις το 37% αυτής