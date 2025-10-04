Συναγερμός! Αφού άφησαν τους αγρότες… χωρίς την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, τώρα τους άφησαν και… χωρίς εργάτες γης!!! (video)

Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει η συγκομιδή της ελιάς στη Μεσσηνία και η έναρξη αυτή διόλου ευοίωνη δεν… είναι! Από τη μια τα οικονομικά εφόδια, που δεν θα έχουν φέτος στη διάθεσή τους οι παραγωγοί, που για να ξεκινήσουν δεν θα δουν το…χρώμα του χρήματος, όπως συνέβαινε άλλες χρονιές με την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης.

Αυτή πάει για…. Νοέμβριο και βλέπουμε κι έτσι το πρώτο κρίσιμο θέμα έχει να κάνει με αυτό. Από την άλλη με την… μπάλα να έχει χαθεί από τις πολλές εκκρεμότητες ανακύπουν και πολύ κομβικά ζητήματα για το πως θα κυλήσει η διαδικασία της ελαιοσυγκομιδής. Έτσι με τα αγροτικά χέρια να λείπουν κατά χιλιάδες και την κυβέρνηση όλο να υπόσχεται πως θα κλείσει συμφωνίες κλπ, πλέον σύμφωνα και με την καταγγελία της Ομάδας Παραγωγών “Νηλέας” δεν δόθηκε παράταση στην έκτακτη διαδικασία εισδοχής εργατών γης τρίμηνης διάρκειας από τρίτες χώρες, ούτε ενεργοποιήθηκε η πρόβλεψη για νομιμοποίηση παρανόμως διαμενόντων. Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό και για αυτό στην επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία εκφράζεται τόσο η έκπληξη όσο και η οργή.

Αναλυτικά:

Αξιότιμοι κύριοι,

Με έκπληξη και οργή πληροφορηθήκαμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες, δεν προχώρησαν στην παράταση ισχύος της δυνατότητας πρόσκλησης εργατών γης τρίμηνης διάρκειας από τρίτες χώρες, (έκτακτη διαδικασία εισδοχής ν.4783 αρθρο16 παρ.1) όπως επίσης και στη νομιμοποίηση παρανόμως διαμενόντων (παρ. 1α).

Οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν στην πλέον κρίσιμη στιγμή που η ελαιοκομική Ελλάδα αναμένει εργάτες γης προκειμένου να ξεκινήσει η ελαιοσυγκομιδή. Εύλογα αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες σε οικονομικό και κατ΄ επέκταση σε κοινωνικό επίπεδο, διότι η συγκομιδή της ελιάς είναι αδύνατο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς εργάτες γης. Επιπρόσθετα, κατά τη φετινή ελαιοκομική περίοδο, αναμένεται μειωμένη παραγωγή, η οποία μάλιστα λόγω καιρικών συνθηκών προβλέπεται να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα από δακοπροσβολές και μυκητολογικές ασθένειες, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έχει επώδυνες οικονομικές συνέπειες για τους ελαιοπαραγωγούς και την οικονομία των ελαιοκομικών περιοχών.

Καλούμε άμεσα τους υπεύθυνους των συναρμόδιων υπουργείων, με διαδικασίες κατεπείγοντος, να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση καθιστούμε την πολιτεία υπεύθυνη για τις συνέπειες και επιφυλασσόμαστε για τις δικές μας ενέργειες.