AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων

Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως η επόμενη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση στην αγορά εργασίας, αλλά οι αυξανόμενες μαζικές απολύσεις που αποδίδονται στην AI αναδεικνύουν ένα ανησυχητικό φαινόμενο: το λεγόμενο AI washing.

Το αφήγημα «είμαστε μπροστά» είναι εν τέλει πιο εύπεπτο και τηρεί ισορροπίες

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η πραγματική ανατροπή δεν έχει έρθει ακόμα. Την ίδια στιγμή, η AI λειτουργεί ως επικοινωνιακό πλαίσιο, επηρεάζοντας την εμπιστοσύνη, το ηθικό των εργαζομένων και τη δημόσια συζήτηση. Και παρότι δεν είναι πάντα η αιτία των απολύσεων, είναι συχνά το αφήγημα που τις νομιμοποιεί.

