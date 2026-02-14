Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
14
Φεβρουάριος
TOP
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων

Share

Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως η επόμενη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση στην αγορά εργασίας, αλλά οι αυξανόμενες μαζικές απολύσεις που αποδίδονται στην AI αναδεικνύουν ένα ανησυχητικό φαινόμενο: το λεγόμενο AI washing. Το αφήγημα «είμαστε μπροστά» είναι εν τέλει πιο εύπεπτο και τηρεί ισορροπίες Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η πραγματική ανατροπή δεν έχει έρθει ακόμα. Την ίδια στιγμή, η AI λειτουργεί ως επικοινωνιακό πλαίσιο, επηρεάζοντας την εμπιστοσύνη, το ηθικό των εργαζομένων και τη δημόσια συζήτηση. Και παρότι δεν είναι πάντα η αιτία των απολύσεων, είναι συχνά το αφήγημα που τις νομιμοποιεί.Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως η επόμενη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση στην αγορά εργασίας, αλλά οι αυξανόμενες μαζικές απολύσεις που αποδίδονται στην AI αναδεικνύουν ένα ανησυχητικό φαινόμενο: το λεγόμενο AI washing.

Το αφήγημα «είμαστε μπροστά» είναι εν τέλει πιο εύπεπτο και τηρεί ισορροπίες

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η πραγματική ανατροπή δεν έχει έρθει ακόμα. Την ίδια στιγμή, η AI λειτουργεί ως επικοινωνιακό πλαίσιο, επηρεάζοντας την εμπιστοσύνη, το ηθικό των εργαζομένων και τη δημόσια συζήτηση. Και παρότι δεν είναι πάντα η αιτία των απολύσεων, είναι συχνά το αφήγημα που τις νομιμοποιεί.

Διαβαστε περισσότερα στο www.in.gr πατώντας ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

VIRAL

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode