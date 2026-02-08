Τεχνολογία: Νέα μέθοδος προκαλεί «σεισμούς» μέσα σε τσιπάκια για πιο εξελιγμένα κινητά τηλέφωνα

Μια ομάδα μηχανικών από αμερικανικά πανεπιστήμια και τα Εθνικά Εργαστήρια Sandia στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξε μια τεχνική δημιουργίας μικροσκοπικών σεισμών επάνω σε ένα μικροτσίπ, εξέλιξη που θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο κατασκευής των smartphones.

Οι ερευνητές παρουσίασαν, με δημοσίευσή τους στο επιστημονικό περιοδικό Nature, μια νέα μέθοδο παραγωγής εξαιρετικά μικρών δονήσεων, οι οποίες προσομοιάζουν μικροσκοπικούς σεισμούς.

Στο επίκεντρο της μελέτης βρίσκεται μια συσκευή γνωστή ως λέιζερ φωνονίων επιφανειακών ακουστικών κυμάτων. Το φωνόνιο αποτελεί το μικρότερο πακέτο ενέργειας σε κυματική μορφή που προστίθεται ή αφαιρείται για τη διαμόρφωση ενός ήχου ο οποίος διαδίδεται μέσα σε ένα στερεό σώμα. Στο μέλλον, η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να υποστηρίξει την ανάπτυξη πιο εξελιγμένων μικροτσίπ για κινητά τηλέφωνα και άλλες ασύρματες ηλεκτρονικές συσκευές, καθιστώντας τες μικρότερες, ταχύτερες και ενεργειακά αποδοτικότερες.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ