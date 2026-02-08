Με δύο ταχύτητες η τεχνητή νοημοσύνη

Η μετάβαση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει ήδη ξεκινήσει, ωστόσο κινείται με δύο ταχύτητες, καθώς μόλις η μία στις τρεις μικρομεσαίες αξιοποιεί εφαρμογές AI στην καθημερινότητα, ενώ μόλις μία στις είκοσι έχει υλοποιήσει εργαλεία με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύει η πανελλαδική έρευνα AI Readiness Index 2025 της Entersoftone, σε συνεργασία με το ELTRUN, η οποία καταγράφει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπίζεται πλέον ως αναγκαιότητα για τις ελληνικές ΜμΕ, αλλά η υιοθέτηση παραμένει αποσπασματική, και μάλιστα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι πέντε βασικές κατηγορίες

Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν εργαλεία ΑΙ που μπορούν να ταξινομηθούν σε πέντε βασικές κατηγορίες, ανάλογα µε το επίπεδο πολυπλοκότητας και τον σκοπό χρήσης.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ