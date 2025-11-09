Αιωνόβιοι: Ποια χώρα μας δίνει τα καλύτερα μαθήματα μακροζωίας

Με εντυπωσιακή ταχύτητα αυξάνονται οι αιωνόβιοι στην Ιταλία, με πάνω από 2.000 ανθρώπους να φτάνουν το ηλικιακό όριο των 100 ετών το 2025.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Ιταλίας (Istat), η Ιταλία μετρά πλέον 23.548 κατοίκους που έκλεισαν τα 100 έτη ή και περισσότερα, έναντι 21.211 το 2024. Οι αιωνόβιοι έχουν διπλασιαστεί έναντι του 2009, δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Από τους Ιταλούς που φτάνουν στο όριο των 100 ετών φέτος, το 82,6% είναι γυναίκες. Γυναίκες ηγούνται επίσης και στον αριθμό των «ημιυπεραιωνόβιων», δηλαδή άνω των 105 ετών και των υπεραιωνόβιων, δηλαδή άνω των 110 ετών.