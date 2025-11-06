Νέος Υποδιοικητής 5ης ΥΠΕ ο Άγγελος Χρονάς: Το Όραμα για την Υγεία στη Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα (video)

Ο Άγγελος Χρονάς, ο νέος Υποδιοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Τι Λες Τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη. Σε μια εκ βαθέων συζήτηση, ο κ. Χρονάς ανέπτυξε το στρατηγικό του πλάνο για τα νέα του διοικητικά καθήκοντα, τονίζοντας ότι προτεραιότητά του είναι η άμεση βελτίωση της λειτουργίας των μονάδων υγείας στην ευρύτερη περιοχή. Αναφέρθηκε

στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, υπογράμμισε την κομβική σημασία της πρόληψης ως θεμελίου ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού ΕΣΥ.