Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί πρόωρα και σοβαρά εγκεφαλικά αποκαλύπτει νέα έρευνα

Όσοι καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ καλό είναι να το σκεφτούν, καθώς έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστούν αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο μια δεκαετία νωρίτερα και πιο σοβαρό σε σχέση με όσους δεν πίνουν πολύ, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας «Neurology».

Η μελέτη για το περιέλαβε 1.600 ενήλικες, με μέση ηλικία τα 75 έτη, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν λόγω ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας. Οι πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ δόθηκαν κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο, είτε από τον ίδιο τον ασθενή είτε από συνοδό του.