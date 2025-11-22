Αίπεια: Έχουν διαρρήξει 20 φορές το ίδιο σπίτι… Ξαναχτύπησαν κλέβοντας 6 σακιά ελιές! (video & pic’s)

Έρμαια των επιτήδειων έχουν καταντήσει τα χωριά, με τους κατοίκους να υψώνουν πλέον κραυγή αγωνίας, καθώς οι κλοπές αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.

Στην Αίπεια, όπως καταγγέλλουν οι ιδιοκτήτες μιας κατοικίας, το ίδιο σπίτι έχει παραβιαστεί περίπου είκοσι φορές, με τους «ποντικούς» να το επισκέπτονται τουλάχιστον τρεις φορές τον χρόνο.

Χθες το μεσημέρι, οι δράστες επέστρεψαν ξανά. Σύμφωνα με την κόρη του ζευγαριού, οι κλέφτες μπήκαν στο σπίτι αφού πρώτα βεβαιώθηκαν ότι οι γονείς της είχαν φύγει. Αναστάτωσαν κάθε χώρο, ανοίγοντας ντουλάπια και συρτάρια, και, αφού διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κάτι αξίας στο εσωτερικό, έφυγαν αφήνοντας πίσω τους χάος. Δεν έφυγαν όμως με άδεια χέρια, αφού κατά την αποχώρησή τους εντόπισαν και άρπαξαν έξι σακιά ελιές, που με κόπο είχαν μαζευτεί μια ημέρα νωρίτερα.

«Το αφήνουμε ξεκλείδωτο για να μη μας σπάνε τα αλουμίνια», αναφέρει η κόρη του ζευγαριού, θέλοντας να καταδείξει πως οι κλέφτες έχουν γίνει τόσο συχνοί και τόσο αποφασιστικοί, που οι ιδιοκτήτες θεωρούν δεδομένο ότι θα μπουν μέσα είτε είναι κλειδωμένο είτε όχι! Προτιμούν να αφήσουν το σπίτι ανοικτό για να αποφύγουν μεγαλύτερη ζημιά. Όπως επισημαίνει τα περιστατικά επαναλαμβάνονται τουλάχιστον «τρεις φορές τον χρόνο».

«Το λάδι δεν το έχουμε πια εδώ, γιατί πριν από τέσσερα χρόνια μας το πήραν. Έχουν πάρει μέχρι και τα μεταλλικά για το τζάκι. Ακόμη και ποτήρια!», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Οι κάτοικοι υπογραμμίζουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και ζητούν άμεσα μέτρα. Ζητούν την ενίσχυση της αστυνόμευσης και ένα τέλος στην καθημερινή ανασφάλεια. Το βασικό τους αίτημα είναι απλό αλλά ουσιαστικό: να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς στα ίδια τους τα σπίτια.