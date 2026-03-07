Λακωνία: Τα κομμάτια του παζλ ενώνονται ένα-ένα στο θρίλερ του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία

Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, το μπερδεμένο κουβάρι της εξαφάνισης του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη στη Λακωνία σχεδόν μονοπώλησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών του «Τούνελ»

Στην εκπομπή μίλησαν νέοι μάρτυρες αλλά και ο μόνος από τα τρία παιδιά του αγνοούμενου που δεν είχε μιλήσει ως τώρα . Ήρθαν στο φως άγνωστα στοιχεία, αναδείχθηκαν αντιφάσεις και πτυχές των γεγονότων πριν και μετά την εξαφάνιση του επιχειρηματία που αν μη τι άλλο δίνουν τροφή στην έρευνα . Αποκαλύφθηκε το σκοτεινό παρασκήνιο όσων έγιναν και κυρίως όσων δεν έγιναν από τις Αρχές τις πρώτες κρίσιμες ημέρες… Καθοριστικά ίσως σημεία για την επίλυση του γρίφου, μιας από τις πιο αινιγματικές εξαφανίσεις των τελευταίων ετών .

Ένα θρίλερ με φόντο ανοιχτά περιουσιακά μέτωπα , οικογενειακές διαφορές και συγκρούσεις με πρόσωπα για οικονομικούς λόγους … Δυόμισι χρόνια μετά το καυτό ερώτημα παραμένει. Ποιος αιφνιδίασε και εξαφάνισε το βράδυ της Πέμπτης 21 Σεπτεμβρίου 2023 τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία από το σπίτι του στο χωριό Βλαχιώτη;

« Παράτησα τα κτήματα γιατί με φόβισαν τα ανίψια του αγνοούμενου επιχειρηματία»

Ο άνθρωπος που ανέλαβε μαζί με το γιο του την επιστασία των κτημάτων του Κώστα Γρεβενίτη πριν τον τελευταίο διαχειριστή αποκάλυψε στο «Τούνελ» ότι αποφάσισε να αποχωρήσει όταν αντιλήφθηκε το μέγεθος των συγκρούσεων του επιχειρηματία με συγγενικά πρόσωπα για ιδιοκτησιακά ζητήματα.

Όπως περιγράφει, βρέθηκε αντιμέτωπος με συγγενή του επιχειρηματία, ο οποίος τον φόβισε μιλώντας του έντονα ότι κακώς ανέλαβε τη διαχείριση χωραφιών των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν είχε ξεκαθαρίσει.

Υποστηρίζει ακόμη ότι αργότερα βρέθηκε χρεωμένος με λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος ύψους περίπου 3.000 ευρώ, καθώς το ρολόι της ΔΕΗ παρέμεινε στο όνομά του ακόμη και μετά την αλλαγή επιστάτη.

Τελευταίος επιστάτης: Εγώ δεν νοίκιαζα το χωράφι που πέταξαν το κινητό του αγνοούμενου

Στην εκπομπή μίλησε ξανά ο τελευταίος επιστάτης των κτημάτων, ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον αγνοούμενο ζωντανό. Επιχείρησε να δώσει διευκρινήσεις και απαντήσεις στις μαρτυρίες που ήρθαν στο φως μέσα από την έρευνα της εκπομπής. Δήλωσε ότι δεν είχε δανειστεί ποτέ χρήματα από τον Κώστα Γρεβενίτη και ότι γνώριζε μόνο σε γενικές γραμμές τα προβλήματα που είχε με τα ανίψια του. Υποστήριξε πως κανείς δεν τον είχε ενοχλήσει όσο διαχειριζόταν τα κτήματα.

Για το χωράφι όπου εντοπίστηκε το κινητό τηλέφωνο του αγνοούμενου, επιμένει ότι δεν περιλαμβανόταν στο μισθωτήριο των κτημάτων και ότι ο ίδιος δεν είχε πάει ποτέ εκεί πριν τον οδηγήσουν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Για το απόγευμα της Πέμπτης λίγο πριν την εξαφάνιση υποστήριξε πως επισκέφθηκε τον Κώστα Γρεβενίτη για να τον βοηθήσει να βρει φθηνό ανταλλακτικό φαναριού για το αυτοκίνητο του αγνοούμενου. Κάθισαν περίπου μισή ώρα στο μπαλκόνι και στη συνέχεια πήγαν στο αυτοκίνητο για να φωτογραφίσουν και να στείλουν το ανταλλακτικό που έψαχναν σε φίλο του φανοποιό… Όπως υποστηρίζει, έφυγε περίπου στις οκτώ το βράδυ, όταν είχε ήδη αρχίσει να σκοτεινιάζει.

Στην προηγούμενη συνομιλία του με το «Τούνελ», ο επιστάτης είχε υποστηρίξει πως αναζήτησε τον αγνοούμενο επιχειρηματία την επόμενη ημέρα (Παρασκευή 22 /9) στο τηλέφωνο για να του πει ότι ο φανοποιός είχε βρει το φανάρι για το αυτοκίνητό του και να μιλήσουν μεταξύ τους. Τον πήρε είχε πει δύο με τρεις φορές, αλλά δεν κατάφερε να τον βρει.

Η εκπομπή εντόπισε τον φανοποιό που εξιστόρησε λίγο διαφορετικά την ιστορία

Το ραντεβού για το φανάρι που δεν έγινε ποτέ…

Ο φανοποιός από την Σπάρτη είχε επικοινωνήσει με τον αγνοούμενο, μέσω του επιστάτη του, για την αγορά φαναριού για το αυτοκίνητό του το απόγευμα της Πέμπτης 21 Σεπτεμβρίου . Μόλις του έστειλαν φωτογραφίες με τον τύπο του ανταλλακτικού που έψαχναν εκείνος τους ενημέρωσε πως ήταν ακριβό.

Όπως υποστηρίζει, συμφώνησαν και έδωσαν ραντεβού για το πρωί της Παρασκευής καθώς χρειάζονταν χρήματα για να προχωρήσει η παραγγελία. Τους περίμενε. Δεν εμφανίστηκαν ποτέ…

Για την εξαφάνισή του ενημερώθηκε περίπου δέκα ημέρες αργότερα από την Ασφάλεια.

Τι καταγγέλλει ο μεγάλος γιος του επιχειρηματία…

Μετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής, ο μεγάλος γιος του αγνοούμενου ο Θανάσης, που δεν είχε μιλήσει μέχρι σήμερα, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του. Μίλησε ανοιχτά για όσα συνέβησαν τις πρώτες ημέρες της εξαφάνισης, για σκοτεινά σημεία και για ένα περίεργο παρασκήνιο που όπως λέει, επηρέασε την εξέλιξη της υπόθεσης.

Εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση οι αστυνομικοί του τοπικού τμήματος κάνοντας λόγο για έρευνες σε ρυθμούς χελώνας, περίεργες οικειότητες και φιλίες με πρόσωπα υπό διερεύνηση..

Για τον τελευταίο άνθρωπο που είδε τον πατέρα του ζωντανό αφήνει σαφείς αιχμές για αντιφάσεις και ανακρίβειες. Επιμένει ότι το κτήμα κοντά στο οποίο βρέθηκε πεταμένο το κινητό τηλέφωνο του Κώστα Γρεβενίτη είχε μισθωθεί στον επιστάτη μαζί με τα υπόλοιπα χωράφια.

«Εγώ τα είπα. Δεν ξέρω αν τα έγραψαν»

Την ίδια ώρα, μάρτυρας που διαμένει απέναντι από το σπίτι του αγνοούμενου επιμένει ότι είδε τον επιχειρηματία να συνομιλεί με τον επιστάτη νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, γύρω στις 18:30. Όπως λέει, οι δύο άνδρες κάθονταν στο τραπεζάκι της αυλής, κοντά στη λεμονιά.

Όταν επέστρεψε στην περιοχή περίπου στις 20:25, επικρατούσε απόλυτη ησυχία και δεν υπήρχε κανείς.

Στο ερώτημα πώς αυτό συμβαδίζει με το βίντεο κάμερας που δείχνει τον επιστάτη να φτάνει αργότερα, ο μάρτυρας απαντά ότι ίσως έχει μπερδέψει την ακριβή ώρα, αλλά ότι εξακολουθεί να είναι βέβαιος ότι τους είδε μαζί.

Η νέα οικογενειακή κόντρα πριν την εξαφάνιση …

Νέα μαρτυρία στο «Τούνελ» αναφέρεται στην τελευταία έντονη διαμάχη γύρω από περιουσιακά ζητήματα λίγο πριν την εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη.

Η αδελφή του πατέρα του αγνοούμενου , γνωστή στο χωριό ως «θεία Ελένη» πέθανε χωρίς να αφήσει διαθήκη. Ο αδελφός του Κώστα Γρεβενίτη προχώρησε σε γονική παροχή των εκτάσεων προς τον γιο του, επικαλούμενος χρησικτησία περίπου σαράντα ετών. Στα συγκεκριμένα χωράφια ο ανιψιός του επιχειρηματία έχτισε αργότερα το σπίτι όπου κατοικεί με την οικογένειά του.

Τελευταία, ο αγνοούμενος φέρεται να αμφισβήτησε τη νομιμότητα της χρησικτησίας, ως μοχλό πίεσης για να υπάρξει συνολική συμφωνία στις κτηματικές διαφορές της οικογένειας.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ανιψιού του, που φοβόταν ότι θα μπορούσε να χάσει το σπίτι του. Ο μάρτυρας ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να γνωρίζει αν αυτή η διαμάχη συνδέεται με την εξαφάνιση.

Διαβάστε περισσότερα για την υπόθεση ΕΔΩ