ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Νέες μαρτυρίες για την εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στο Βλαχιώτη Λακωνίας (video)

Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, το μπερδεμένο κουβάρι της εξαφάνισης του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη στη Λακωνία σχεδόν μονοπώλησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών της εκπομπής της Αγγελικής Νικολούλη «Φως στο Τούνελ» .

Στην εκπομπή μίλησαν νέοι μάρτυρες αλλά και ο μόνος από τα τρία παιδιά του αγνοούμενου που δεν είχε μιλήσει ως τώρα . Ήρθαν στο φως άγνωστα στοιχεία, αναδείχθηκαν αντιφάσεις και πτυχές των γεγονότων πριν και μετά την εξαφάνιση του επιχειρηματία που αν μη τι άλλο δίνουν τροφή στην έρευνα.

