Airbnb: Έρχονται αυστηροί έλεγχοι από 1η Οκτωβρίου

Η διορία λήγει από την 1η Οκτωβρίου για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που προσφέρονται για μισθώσεις τύπου Airbnb, καθώς τίθενται σε εφαρμογή οι νέοι αυστηροί κανόνες λειτουργίας των συγκεκριμένων καταλυμάτων, τους οποίους και θα πρέπει να εφαρμόζουν σχολαστικά διότι σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα που φθάνουν και τις 20.000 ευρώ στις περιπτώσεις υποτροπής.

Κάθε ακίνητο που προσφέρεται για Airbnb, από τον Οκτώβριο θα πρέπει να έχει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής, πυροσβεστήρες, σήμανση διαφυγής και φαρμακείο πρώτων βοηθειών. Θα απαιτείται ακόμη πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, οδηγός με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης και πλήρεις προδιαγραφές φωτισμού, αερισμού και κλιματισμού.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ