Άκαιρα τα σενάρια για τα σχέδια Σαμαρά

«Άκαιρα», μου λένε καλές πηγές ότι είναι τα σενάρια που βλέπουν το φως για τις μελλοντικές πολιτικές προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Μετά την αδόκητη όσο και τραγική απώλεια της Λένας, της πολυαγαπημένης θυγατέρας του, ο Μεσσήνιος πολιτικός διάγει περίοδο βαθύτατου πένθους, το οποίο, όπως μου μεταφέρουν συνομιλητές του, «παρά την τεράστια θλίψη που τον διακατέχει, το διαχειρίζεται με απαράμιλλη αξιοπρέπεια».

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πρώην πρωθυπουργός έχει αναστείλει τις συζητήσεις που είχε αρχίσει να κάνει νωρίτερα με φίλους του για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα και τις οποίες εμμέσως είχε επιβεβαιώσει με τη συνέντευξη της 3ης Αυγούστου στο «Βήμα της Κυριακής».

«Παρά ταύτα, ως βαθύτατα πολιτικό όν που είναι, ενημερώνεται ανελλιπώς για τα τεκταινόμενα, εντός και εκτός της χώρας», σύμφωνα με όσα μου μεταφέρουν άνθρωποι που είναι κοντά του.

Αν μου επιτρέπεται, πάντως, να κάνω μια εκτίμηση, αυτή είναι ότι τις όποιες αποφάσεις θα λάβει ο κ. Σαμαράς δεν πρόκειται να τις πληροφορηθούμε πριν από τις 14 Σεπτεμβρίου που θα γίνει το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο για την αείμνηστη Λένα.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.tovima.gr πατώντας ΕΔΩ