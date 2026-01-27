Ακίνητα: Αυξάνονται οι πωλητές, με 2 στους 10 να λένε ότι διαθέτουν σπίτι που κρατούν κλειστό

Τη μείωση των πραγματικών αγοραστών, με μόνο το 4,37% να δηλώνει ότι θα αγοράσει ακίνητο εντός 12 μηνών, ενώ οι πωλητές παραμένουν σχεδόν διπλάσιοι και την ψυχολογική διάσταση της αγοράς, την προτίμηση των αγοραστών για νεόδμητα διαμερίσματα έναντι παλαιών με ίδια χαρακτηριστικά ανέδειξε μελέτη.

Παράλληλα, το στεγαστικό πρόβλημα θεωρείται από το 89% των πολιτών «πολύ μεγάλο», ενώ σημαντικό κίνητρο για την αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων είναι η προστασία των ιδιοκτητών και η τριετής φοροαπαλλαγή. Το πρόγραμμα «Το Σπίτι μου, 2» έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών πώλησης και ενοικίασης, με την πλειονότητα των πολιτών, των αγοραστών και των επαγγελματιών της αγοράς να συμφωνεί ότι είχε θετική επίδραση στις τιμές.

Αναλυτικότερα, με δείγμα 1.500 ατόμων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, όταν το παλιό ακίνητο προσφέρεται 30% φθηνότερα από το νεόδμητο, οι αγοραστές το προτιμούν, ενώ το όριο του 25 – 30% φαίνεται να καθορίζει την τελική επιλογή όπως αποκάλυψε το 5ο «Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων», που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών του επενδυτή και αναλυτή Ηλία Παπαγεωργιάδη.

