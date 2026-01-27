Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
27
Ιανουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Αυξάνονται οι πωλητές, με 2 στους 10 να λένε ότι διαθέτουν σπίτι που κρατούν κλειστό

Share

Τη μείωση των πραγματικών αγοραστών, με μόνο το 4,37% να δηλώνει ότι θα αγοράσει ακίνητο εντός 12 μηνών, ενώ οι πωλητές παραμένουν σχεδόν διπλάσιοι και την ψυχολογική διάσταση της αγοράς, την προτίμηση των αγοραστών για νεόδμητα διαμερίσματα έναντι παλαιών με ίδια χαρακτηριστικά ανέδειξε μελέτη.

Παράλληλα, το στεγαστικό πρόβλημα θεωρείται από το 89% των πολιτών «πολύ μεγάλο», ενώ σημαντικό κίνητρο για την αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων είναι η προστασία των ιδιοκτητών και η τριετής φοροαπαλλαγή. Το πρόγραμμα «Το Σπίτι μου, 2» έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών πώλησης και ενοικίασης, με την πλειονότητα των πολιτών, των αγοραστών και των επαγγελματιών της αγοράς να συμφωνεί ότι είχε θετική επίδραση στις τιμές.

Αναλυτικότερα, με δείγμα 1.500 ατόμων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, όταν το παλιό ακίνητο προσφέρεται 30% φθηνότερα από το νεόδμητο, οι αγοραστές το προτιμούν, ενώ το όριο του 25 – 30% φαίνεται να καθορίζει την τελική επιλογή όπως  αποκάλυψε το 5ο «Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων», που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών του επενδυτή και αναλυτή Ηλία Παπαγεωργιάδη.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode