Ακίνητα: Έρχεται η εφαρμογή «Price Map» με πραγματικές τιμές πώλησης

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία του ψηφιακού χάρτη (Price map) με τις πραγματικές τιμές πώλησης στα ακίνητα σε κάθε κτηματογραφημένη περιοχή της χώρας.

H νέα πλατφόρμα με τις τιμές πώλησης των ακινήτων όπως αποτυπώνονται στα συμβόλαια αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Η νέα πλατφόρμα για τα ακίνητα

Η νέα πλατφόρμα, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, θα αντλεί δεδομένα από συμβόλαια μεταβίβασης, αγγελίες πώλησης, καθώς και από φορολογικές δηλώσεις και το Κτηματολόγιο.

Το νέο σύστημα θα επιτρέπει τη σύγκριση τιμών ανά περιοχή, ενώ ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό θα διευκολύνει την αναζήτηση πραγματικών τιμών συναλλαγών για ακίνητα σε όλη τη χώρα.

Μέσω του νέου συστήματος αγοραστές και πωλητές θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν ανά περιοχή τις τιμές των συμβολαίων με αυτές που εμφανίζονται σε αγγελίες και μεσιτικά γραφεία.