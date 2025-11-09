Θέρμανση: Ποιες περιοχές της Ελλάδας θα… κρυώσουν περισσότερο

Το κόστος της θέρμανσης θα επιβαρύνει δυσανάλογα και φέτος πολλά νοικοκυριά που διαμένουν σε περιοχές που δοκιμάζονται από αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με την Αττική ή άλλα αστικά κέντρα ενώ το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να δώσει μια μικρή ανάσα σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων. Οι ιδιαίτερες γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες διαμορφώνουν ετερόκλητες ανάγκες θέρμανσης για τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κάτι που γνωρίζουν καλά οι μόνιμοι κάτοικοι αρκετών νησιών αλλά και περιοχών της Βόρειας ή Δυτικής Ελλάδας.

Η χώρα μας χωρίζεται σε διαφορετικές κλιματικές ζώνες, με κυριότερες τις μεσογειακές, μεταβατικές ηπειρωτικές και αλπικές ζώνες. Η πλειονότητα της χώρας έχει μεσογειακό κλίμα με ξηρά, ηλιόλουστα καλοκαίρια και ήπιους, υγρούς χειμώνες. Άλλες κλιματικές ζώνες περιλαμβάνουν το μεταβατικό ηπειρωτικό, το οποίο είναι ένα μείγμα ηπειρωτικού και μεσογειακού, και το αλπικό, που βρίσκεται στα ψηλότερα βουνά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Πιο συγκεκριμένα, το μεσογειακό κλίμα επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ιδίως στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη, και στις παραθαλάσσιες πεδιάδες. Το μεταβατικό ηπειρωτικό κλίμα εμφανίζεται σε περιοχές που βρίσκονται ανάμεσα στην επιρροή του μεσογειακού και του ηπειρωτικού κλίματος ενώ το αλπικό κλίμα, εμφανίζεται στα ψηλότερα ορεινά συγκροτήματα, όπως η Πίνδος, ο Όλυμπος και η Ροδόπη. Οι περιοχές που εμπίπτουν στην τελευταία κατηγορία χαρακτηρίζονται από πιο βαρύ χειμώνα με άφθονες χιονοπτώσεις και δροσερά καλοκαίρια.