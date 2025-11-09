Πόσες συναλλαγές κάνουν και τι ξοδεύουν οι Έλληνες μέσω καρτών

Μειωμένος εμφανίστηκε τόσο ο αριθμός συναλλαγών ανά κάρτα, όσο και η αξία αυτών από τους Έλληνες καταναλωτές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αν και οι χρεωστικές κάρτες – που συνιστούν το κύριο υποκατάστατο των μετρητών – συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ευρέως για συναλλαγές μικρής αξίας, ο μέσος αριθμός συναλλαγών υποχώρησε συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2024. Συγκεκριμένα, ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά κάρτα εμφανίστηκε μειωμένος στις 61 συναλλαγές, από 65 το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Αναλυτικότερα, στις χρεωστικές, ο μέσος αριθμός συναλλαγών μειώθηκε σε 67, από 71 το δεύτερο εξάμηνο του 2024, ενώ για τις πιστωτικές κάρτες μειώθηκε σε 29, από 30 συναλλαγές το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Η μέση αξία συναλλαγών ανά κάρτα παρουσίασε μείωση κατά 9% συγκριτικά με το δεύτερο εξάμηνο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 2.631 ευρώ, από 2.904 ευρώ. Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στην αντίστοιχη μείωση της μέσης αξίας συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα κατά 10%, η οποία διαμορφώθηκε σε 2.865 ευρώ, από 3.195 ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Από την άλλη, η μέση αξία συναλλαγών ανά πιστωτική κάρτα υποχώρησε κατά 2,6% και διαμορφώθηκε σε 1.317 ευρώ, από 1.352 ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2024.