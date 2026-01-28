Ακίνητα: Γιατί πολυτελείς κατοικίες μένουν απούλητες

Μπορεί η κτηματαγορά να κινείται με εντυπωσιακούς ρυθμούς πλην όμως πολλά πολυτελή ακίνητα παραμένουν στον «πάγο».

Τα τελευταία χρόνια η εικόνα της αγοράς πολυτελών κατοικιών δείχνει σαφή κινητικότητα, με συναλλαγές να πραγματοποιούνται σταθερά σε επιλεγμένες περιοχές, όπως η Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα Βόρεια Προάστιά.

Παρ’ όλα αυτά, ένα σημαντικό ποσοστό πολυτελών ακινήτων παραμένει απούλητο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα στους ιδιοκτήτες: γιατί κάποια ακίνητα βρίσκουν αγοραστή και άλλα όχι, παρότι κινούνται στην ίδια αγορά;

