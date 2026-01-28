Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
28
Ιανουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Γιατί πολυτελείς κατοικίες μένουν απούλητες

Share

Μπορεί η κτηματαγορά να κινείται με εντυπωσιακούς ρυθμούς πλην όμως πολλά πολυτελή ακίνητα παραμένουν στον «πάγο».

Τα τελευταία χρόνια η εικόνα της αγοράς πολυτελών κατοικιών δείχνει σαφή κινητικότητα, με συναλλαγές να πραγματοποιούνται σταθερά σε επιλεγμένες περιοχές, όπως η Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα Βόρεια Προάστιά.

Παρ’ όλα αυτά, ένα σημαντικό ποσοστό πολυτελών ακινήτων παραμένει απούλητο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα στους ιδιοκτήτες: γιατί κάποια ακίνητα βρίσκουν αγοραστή και άλλα όχι, παρότι κινούνται στην ίδια αγορά;

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode