ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκή μάστιγα η στεγαστική κρίση – Θηλιά τα υψηλά ενοίκια

Την ανιούσα έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια οι τιμές σε ακίνητα και ενοίκια.

Τα στοιχεία της Eurostat για τις τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι το στεγαστικό αποτελεί πραγματικό πονοκέφαλο, και μάλιστα έχει πανευρωπαϊκή διάσταση.

Από το 2015 έως και το τρίτο τρίμηνο του 2025 τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 21,1%.

Τα ακίνητα και ενοίκια

Αποκαλυπτική είναι η ανάρτηση που έκανε στο LinkedIn ο διευθυντής και πρώην υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Θεόδωρος Μητράκος, στην οποία συμπυκνώνει με αριθμούς μια πραγματικότητα που δύσκολα αμφισβητείται.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2025 οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,5% σε ετήσια βάση, ενώ τα ενοίκια ενισχύθηκαν κατά 3,1%. Σε τριμηνιαία βάση, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι τιμές των κατοικιών κατέγραψαν άνοδο 1,6% και τα ενοίκια 0,9%.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.g πατώντας εδώ 

