Φοροδιαφυγή: Έλεγχοι με AI και άλλα ψηφιακά «όπλα» από την ΑΑΔΕ

Ψηφιακό δίχτυ στήνει η ΑΑΔΕ, με τεχνητή νοημοσύνη ενόψει 2026, για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό για τη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου, ο οποίος, θα μπορούσε να στηρίξει νέες φοροελαφρύνσεις.

Στο στόχαστρο η φοροδιαφυγή

Το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026 χαράσσει έναν οδικό χάρτη εκτεταμένων παρεμβάσεων, που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, τα προγνωστικά μοντέλα κινδύνου και τη διασύνδεση συστημάτων, ενισχύοντας τους ελέγχους σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.

Με τεχνητή νοημοσύνη, αυτοματοποιημένα συστήματα και νέα ψηφιακά εργαλεία εντείνεται το 2026 τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου

Στη πρώτη γραμμή των μέτρων βρίσκεται η εφαρμογή ενός νέου, σύγχρονου και αυτοματοποιημένου συστήματος που θα δίνει τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να παρακολουθεί τις συναλλαγές των ταμειακών μηχανών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και να διασφαλίζει την άμεση και αυτοματοποιημένη διαβίβασή τους στην πλατφόρμα myDATA, κλείνοντας τα παράθυρα απόκρυψης τζίρου.

