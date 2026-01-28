ΙΟΒΕ: Προβλέπει ανάπτυξη 2,2% για φέτος – Οι προκλήσεις

Το ΙΟΒΕ διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για ανάπτυξη το 2025 στο +2,1%, ενώ για τη φετινή χρονιά το ίδρυμα συνεχίζει να αναμένει ανάπτυξη 2,2%, στο πλαίσιο ενισχυμένων επενδύσεων και ανθεκτικής κατανάλωσης

Σε ό,τι αφορά τις συνιστώσες, οι πάγιες επενδύσεις το 2025 εκτιμάται ότι ενισχύθηκαν (+7,6%), κυρίως λόγω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) και του χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης. Η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι σημείωσε επιτάχυνση (+2,5%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η δημόσια κατανάλωση διατηρήθηκε σε θετική τροχιά (+1,3%). Το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου εκτιμάται ότι περιορίστηκε, με αύξηση των εξαγωγών (+1,5%) και μείωση των εισαγωγών (-1,5%).