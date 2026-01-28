Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΟΒΕ: Προβλέπει ανάπτυξη 2,2% για φέτος – Οι προκλήσεις

Το ΙΟΒΕ διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για ανάπτυξη το 2025 στο +2,1%, ενώ για τη φετινή χρονιά το ίδρυμα συνεχίζει να αναμένει ανάπτυξη 2,2%, στο πλαίσιο ενισχυμένων επενδύσεων και ανθεκτικής κατανάλωσης

Σε ό,τι αφορά τις συνιστώσες, οι πάγιες επενδύσεις το 2025 εκτιμάται ότι ενισχύθηκαν (+7,6%), κυρίως λόγω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) και του χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης. Η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι σημείωσε επιτάχυνση (+2,5%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η δημόσια κατανάλωση διατηρήθηκε σε θετική τροχιά (+1,3%). Το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου εκτιμάται ότι περιορίστηκε, με αύξηση των εξαγωγών (+1,5%) και μείωση των εισαγωγών (-1,5%).

Για το 2026, το ΙΟΒΕ αναμένει συνέχιση της ανοδικής πορείας της συνολικής κατανάλωσης, με ηπιότερο όμως ρυθμό, τόσο για την ιδιωτική (+1,9%) όσο και τη δημόσια (+1,0%). Αντιθέτως, οι πάγιες επενδύσεις αναμένεται να επιταχυνθούν (+8,2%) από την υλοποίηση του ΣΑΑ και τη χρήση των πόρων του διευρυμένου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το εξωτερικό έλλειμμα αναμένεται να διευρυνθεί, κυρίως λόγω περιβάλλοντος υψηλότερου εμπορικού προστατευτισμού και ενισχυμένης ισοτιμίας του ευρώ.
