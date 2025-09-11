Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

akinita.gov.gr: Ψηφιακές γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές σε μία εργάσιμη ημέρα

Πιο εύκολα και άμεσα μπορούν πλέον οι φορολογούμενοι να ολοκληρώνουν γονικές παροχέςαποδοχές κληρονομιών και δωρεές μέσω της πλατφόρμας akinita.gov.gr και του Ψηφιακού Φακέλου Ακινήτου, σε μόλις μία εργάσιμη ημέρα, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες.

Ο Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου είναι μια νέα υπηρεσία που επιτρέπει την ηλεκτρονική διεκπεραίωση μεταβιβάσεωνπαροχών και δωρεών, απλοποιώντας τις διαδικασίες μέσω αυτόματης άντλησης δικαιολογητικών και ψηφιακής πληρωμής φόρων.

Με το νέο σύστημα, η διεκπεραίωση ολοκληρώνεται ταχύτατα:

  • Ο συμβολαιογράφος δημιουργεί φάκελο στην πλατφόρμα εισάγοντας τους ΑΦΜ των μερών και προσκαλεί τους συμβαλλομένους να αποδεχτούν το αίτημα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 

