Βάζουν 50 λίτρα με μόνο 30 ευρώ –Η νέα βενζίνη που σπάει τα ταμεία στην Ευρώπη

Οι οδηγοί οχημάτων που είναι συμβατά με το εν λόγω καύσιμο έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν, καθώς η τιμή του λίτρου είναι με διαφορά η χαμηλότερη που συναντάται αυτή την περίοδο στα πρατήρια καυσίμων της Ευρώπης.

Πρόκειται για ένα καύσιμο που βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των αρμόδιων φορέων που εργάζονται για την κρίσιμη μετάβαση από τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα σε μια νέα, «πράσινη» εποχή. Ο λόγος για το καύσιμο E85, ένα μείγμα αιθανόλης και βενζίνης, το οποίο περιέχει έως και 85% αιθανόλη και είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται σε αυτοκίνητα ευέλικτου καυσίμου (flex fuel vehicles ή FFVs).

Η αιθανόλη είναι ένα αλκοολούχο καύσιμο που παράγεται κυρίως από βιολογικές πηγές όπως καλαμπόκι, ζαχαροκάλαμο ή άλλα γεωργικά προϊόντα ενώ συχνά αναφέρεται ως βιοαιθανόλη όταν παράγεται από βιομάζα. Πρόκειται, με λίγα λόγια, για ένα από τα καύσιμα του μέλλοντος, που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε θερμικούς κινητήρες, χωρίς να έχουν τις ίδιες περιβαλλοντολογικές συνέπειες που έχουν η η βενζίνη και το diesel.

