Οι αλλαγές που φέρνει το Μητρώο Διαθηκών

Ριζικές αλλαγές στη δημοσίευση όλων των τύπων των διαθηκών – ιδιόγραφη, δημόσια ή μυστική – έφερε ο νόμος που προβλέπει για πρώτη φορά τη σύσταση Μητρώου Διαθηκών. Με αυτή τη νομοθετική αλλαγή γράφεται μια νέα σελίδα, καθώς ο τρόπος δημοσίευσης διαθηκών περνά στην ψηφιακή εποχή. Η τελευταία βούληση κάθε διαθέτη, ανεξαρτήτως του τύπου που έχει αποφασίσει να την εκφράσει προς τους κληρονόμους τους, θα δημοσιεύεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «Μητρώο Διαθηκών».

Η καταχώριση των διαθηκών γίνεται, σύμφωνα με τον νόμο, αμελλητί και ηλεκτρονικά και με την ανάρτηση στο Μητρώο θα δημοσιεύονται τα στοιχεία κάθε διαθέτη, δηλαδή το ΑΦΜ, η ημερομηνία γέννησης, το είδος της διαθήκης και ο αριθμός πράξης. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο συμβολαιογράφος – ή ο πρόξενος σε περίπτωση ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού –, μόλις περιέλθει η διαθήκη εις γνώσιν του, θα προχωρά άμεσα στη δημοσίευσή της.

