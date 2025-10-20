Ακίνητα: «Παζλ» για δυνατούς λύτες η απόκτηση κατοικίας

Από 10 έως και σχεδόν 20 χρόνια θα πρέπει να δουλεύει ένας εργαζόμενος, που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, για να είναι σε θέση να… σκεφτεί την αγορά κατοικίας 60 τ.μ. και άνω σε κάποιες περιοχές της Αθήνας, κατασκευασμένες δεκαετίες πριν. Αυτό προκύπτει από σχετική ανάλυση του Πανελλαδικού Δικτύου Ε – Real Estates για αγορά κατοικίας 60 τ.μ. έως 90 τ.μ. σε 10 περιοχές της Αττικής, όπως Παγκράτι, Μαρούσι, Αμπελόκηπους, Πατήσια, Ηράκλειο, Περιστέρι, Αιγάλεω, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη αλλά και Πειραιά.

Όπως αναφέρεται, «η χαμηλή αγοραστική δύναμη, η αδυναμία πρόσβασης σε στεγαστικό δανεισμό, η εργασιακή ανασφάλεια και ο φόβος δέσμευσης σε δάνειο διάρκειας 30–35 ετών, λειτουργούν αποτρεπτικά για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών. Ακόμη και όταν οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα τραπεζικά κριτήρια, συχνά αδυνατούν να καλύψουν την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή ύψους 20% – 25% της αξίας του ακινήτου. Ενδεικτικά, για αγορά κατοικίας αξίας 160.000 ευρώ, απαιτούνται αποταμιεύσεις περίπου 32.000 – 40.000 ευρώ, ενώ για ακίνητο αξίας 200.000 ευρώ, η ίδια συμμετοχή κυμαίνεται μεταξύ 40.000 – 50.000 ευρώ.

