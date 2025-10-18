Αρρυθμίες στο «Σπίτι μου 2» – Στα ύψη οι τιμές στα ακίνητα

Αρρυθμίες παρουσίαζε το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» καθώς καταγράφηκαν σημαντικά προβλήματα. Η πρόβλεψη του προγράμματος «Σπίτι μου 2» για ακίνητα με οικοδομική άδεια ως το 2005 έχει ωθήσει περαιτέρω ανοδικά τις τιμές για ακίνητα ηλικίας μεγαλύτερης του μισού αιώνα.

Οι εκτιμήσεις επαγγελματιών της αγοράς ακινήτων που έκαναν λόγο για νέες αυξήσεις των τιμών πώλησης κατοικίας στις περιοχές που έχουν υψηλή συγκέντρωση κατάλληλων κατοικιών για συμμετοχή στον νέο κύκλο του προγράμματος «Σπίτι μου», ύψους 2 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνονται.

Το «Σπίτι μου 2»

Το ελληνικό προσχέδιο προϋπολογισμού 2026 (draft budgetary plan) που κατέθεσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις Βρυξέλλες αναφέρεται στον χαμηλό ρυθμό απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων Προγράμματα «Σπίτι μου 2».

