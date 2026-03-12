Ακίνητα: Πώς φορολογούνται επικαρπία και ψιλή κυριότητα

Με τις γονικές παροχές να κάνουν ράλι λόγω του υψηλού αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ, η ΑΑΔΕ με νέα εγκύκλιό της έρχεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τη φορολόγηση της επικαρπίας και της ψιλής κυριότητας στις μεταβιβάσεις όταν μεταβιβάζονται ακίνητα. Με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των εμπράγματων δικαιωμάτων, τον χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και τον υπόχρεο για την καταβολή του φόρου. Η ψιλή κυριότητα ακινήτου φορολογείται κατά τον χρόνο της συνένωσής της με την επικαρπία

Για φορολογικούς σκοπούς, το «κλειδί» στον υπολογισμό της αξίας της επικαρπίας είναι η ηλικία του επικαρπωτή. Οσο νεότερος είναι ο δικαιούχος της επικαρπίας τόσο μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας του ακινήτου θεωρείται ότι κατέχει μέσω του συγκεκριμένου δικαιώματος.