ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεχίζουν να τραβούν την… ανηφόρα οι τιμές στα ακίνητα

Σε διαρκή αναζήτηση για τα ακίνητα στην Αττική βρίσκονται υποψήφιοι αγοραστές σε μια αγορά όπου τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη.

Το real estate διαφοροποιείται όλο και περισσότερα τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς η τιμή στο τετραγωνικό μέτρο και ο υποψήφιος αγοραστής με τα ίδια χρήματα να καταλήγει σε λιγότερα τετραγωνικά.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος, οι τιμές διαμερισμάτων συνέχισαν να κινούνται ανοδικά στο τέλος του 2025, με διψήφιους ρυθμούς σε ορισμένες περιοχές υψηλής ζήτησης.

Η έρευνα για τα ακίνητα

Έρευνα της ReDAtaset, αποκαλύπτει ότι στο Κέντρο της Αθήνας, ο κανόνας είναι τα μικρά και μεσαία διαμερίσματα. Η πυκνή δόμηση και ο χαρακτήρας των δήμων ευνοούν τις μονάδες κάτω των 80 τ.μ., οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του Ζωγράφου, όπου το 64% των διαθέσιμων ακινήτων είναι κάτω από το όριο των 80 τ.μ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
