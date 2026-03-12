Τελευταία Νέα
Ράλι τιμών στα ακίνητα τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ

Οι τιμές στην αγορά ακινήτων είναι πλέον στα ύψη, και αυτό επιβεβαιώνει και το 93,7% που συμμετείχε σε έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ για τις τιμές αγοράς όσο και ενοικίασης μιας κατοικίας – που έχουν αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) και της Επιτροπής Αστικών Συμβάσεων του ΕΕΑ, σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων και τον ρόλο των μεσιτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Αυτό επιβεβαιώνει την πίεση που δέχεται η αγορά κατοικίας και αναδεικνύει το στεγαστικό ως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Ακόμη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι λόγοι που οι πολίτες θεωρούν βασικούς για την άνοδο των τιμών αγοραπωλησίας.

Στην κορυφή βρίσκεται η αγορά ακινήτων από ξένους αγοραστές (34,2%), ενώ ακολουθούν η ανεπαρκής κρατική πολιτική για προσιτή κατοικία ή η έλλειψη κινήτρων για νέα οικοδομή (28,9%) και η αύξηση του κόστους κατασκευής και των πρώτων υλών (23%).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

