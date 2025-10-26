Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται – Αύξηση κατά 76% στις καταγεγραμμένες υπερωρίες

Από τις 3 Νοεμβρίου 2025, επεκτείνεται η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε τέσσερις επιπλέον κλάδους της οικονομίας: το χονδρεμπόριο, την ενέργεια, τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες, καθώς και τις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό.

Η διεύρυνση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την καθολική εφαρμογή της στον ιδιωτικό τομέα.

Στόχος είναι να προστατευθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων και να προαχθεί η διαφάνεια στους ελέγχους εργασίας.

Διευρύνεται το δίχτυ προστασίας

Ήδη, με τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, προστατεύονται 1.500.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση.

Με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου και στους τέσσερις νέους κλάδους, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα καλύπτονται από την Κάρτα θα προσεγγίσει περίπου τους 1.850.000.

Παράλληλα, ο αριθμός των ενταγμένων επιχειρήσεων αναμένεται να ξεπεράσει τις 280.000.

Αυξάνονται οι καταγεγραμμένες υπερωρίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας για το πρώτο οκτάμηνο του 2025, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους όπου εφαρμόζεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εμφανίζονται αυξημένες κατά 76% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Συνολικά, έχουν δηλωθεί πάνω από 4,2 εκατομμύρια υπερωρίες εντός του 2025, γεγονός που αντιστοιχεί σε αύξηση 1,8 εκατομμυρίων ωρών σε σύγκριση με το πρώτο οκτάμηνο του 2024.

Αναφορικά με τον μήνα Αύγουστο του 2025, οι δηλωθείσες υπερωρίες παρουσίασαν άνοδο κατά 62% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.newmoney.gr πατώντας ΕΔΩ