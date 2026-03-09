Ποια Κυριακή του Μαρτίου αλλάζει η ώρα -Τα ρολόγια πάνε μία ώρα μπροστά

Εντός του Μαρτίου πραγματοποιείται και φέτος η καθιερωμένη αλλαγή της ώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής περιόδου.

Η πρακτική εφαρμόζεται σε πολλές χώρες του κόσμου, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η αλλαγή της ώρας στην Ελλάδα γίνεται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Για το 2026, τα ρολόγια θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου. Συγκεκριμένα, στις 03:00 τα ρολόγια θα δείξουν 04:00, με αποτέλεσμα οι πολίτες να «χάσουν» μία ώρα ύπνου εκείνο το βράδυ, αλλά να κερδίσουν περισσότερο φως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Σήμερα, βέβαια, οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές και τα «έξυπνα» ρολόγια, πραγματοποιούν την αλλαγή αυτόματα, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη ρύθμιση από τους χρήστες.

