Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
9
Μάρτιος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ποια Κυριακή του Μαρτίου αλλάζει η ώρα -Τα ρολόγια πάνε μία ώρα μπροστά

Share

Εντός του Μαρτίου πραγματοποιείται και φέτος η καθιερωμένη αλλαγή της ώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής περιόδου.

Η πρακτική εφαρμόζεται σε πολλές χώρες του κόσμου, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η αλλαγή της ώρας στην Ελλάδα γίνεται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Για το 2026, τα ρολόγια θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου. Συγκεκριμένα, στις 03:00 τα ρολόγια θα δείξουν 04:00, με αποτέλεσμα οι πολίτες να «χάσουν» μία ώρα ύπνου εκείνο το βράδυ, αλλά να κερδίσουν περισσότερο φως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Σήμερα, βέβαια, οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές και τα «έξυπνα» ρολόγια, πραγματοποιούν την αλλαγή αυτόματα, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη ρύθμιση από τους χρήστες.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode