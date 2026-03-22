Έρχεται η αλλαγή ώρας 2026 – Πότε «χάνουμε» μία ώρα ύπνο

Η αλλαγή ώρας πλησιάζει για τον Μάρτιο, με τα ρολόγια να γυρίζουν μία ώρα μπροστά στα τέλη του μήνα. Πάντως, αρκετές είναι οι χώρες που έχουν επιλέξει να μην εφαρμόζουν το μέτρο της θερινής και χειμερινής ώρας.

Η αλλαγή ώρας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου, όταν στις 03:00 τα ξημερώματα τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα μπροστά, στις 04:00.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαία ρύθμιση ισχύει από το 1996, σύμφωνα με την οποία την άνοιξη τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά, ώστε να αξιοποιείται το φυσικό φως της ημέρας, ενώ το φθινόπωρο επιστρέφουν μία ώρα πίσω.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 1916, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, μία πρακτική που ξεκίνησε στη Γερμανία, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μεγαλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός για την παραγωγή πολεμικού υλικού.

Στην Ελλάδα η θερινή ώρα εφαρμόστηκε δοκιμαστικά το 1932, ωστόσο εγκαταλείφθηκε για αρκετές δεκαετίες. Επανήλθε το 1975, μετά την ενεργειακή κρίση του 1973, όταν πολλές ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να υιοθετήσουν το ίδιο σύστημα.

