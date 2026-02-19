Τελευταία Νέα
Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες

Σε 6 κατηγορίες συνταξιούχων καταβάλλονται -σταδιακά και εντόκως- αναδρομικά έως και 7 ετών. Η γνωστή ελληνική γραφειοκρατία αλλά και η προβληματική λειτουργία του ΕΦΚΑ καθυστερούν σημαντικά τις καταβολές.

Τα ποσά τα οποία καταβάλλονται αναδρομικά διαφέρουν σημαντικά από περίπτωση σε περίπτωση και μπορεί να κυμαίνονται από λίγες εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και το ύψος της σύνταξης.

Οι πληρωμές γίνονται σταδιακά και αφορούν κυρίως παλαιούς συνταξιούχους, ασφαλισμένους με μεγάλο εργασιακό βίο, καθώς και όσους είχαν προσωπική διαφορά ή ανοιχτά ζητήματα από τον επανυπολογισμό.

Επανυπολογισµός συντάξεων

Εκκρεμεί ο επανυπολογισµός συντάξεων «παλαιών» συνταξιούχων. Κι εδώ καταγράφεται τεράστια καθυστέρηση. Πρόκειται για περίπου 40.000 συνταξιούχους οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν µετά τον Μάιο του 2016 και δικαιούνται αναδρομικά κύριων συντάξεων από τον νόµο Βρούτση (ν. 4670/2020), καθώς έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης τα οποία δεν έχουν λάβει. Δηλαδή δεν τους έχει γίνει ο απαραίτητος επανυπολογισµός της σύνταξής τους και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει ούτε τα αυξημένα µηνιαία ποσά ούτε τα αναλογούντα αναδρομικά.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

