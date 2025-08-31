Τελευταία Νέα
Ανακάλυψη: Βρήκαν το μέρος που ο Ιησούς θεράπευσε τον τυφλό – Τι λένε οι αρχαιολόγοι

Μπροστά σε μία τεράστια ανακάλυψη βρίσκονται οι αρχαιολόγοι, αφού θεωρούν ότι εντόπισαν το ιερό σημείο όπου ο Ιησούς θεράπευσε τον τυφλό για τον οποίο γράφει η Αγία Γραφή.

Το τείχος των 12 μέτρων, το οποίο χρονολογείται πριν από 2.800 χρόνια, κατασκευάστηκε στην Ιερουσαλήμ για τη συλλογή νερού και επέτρεψε τον σχηματισμό της Κολυμβήθρας του Σιλωάμ.

Τι λένε οι αρχαιολόγοι για την ανακάλυψη

Ο διευθυντής ανασκαφών Ιταμάρ Μπέρκο, της Ισραηλινής Αρχής Αρχαιοτήτων (IAA), δήλωσε ότι η ανακάλυψη παρείχε μια «απτή» σύνδεση με τον τόπο που περιγράφεται στις γραφές.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

