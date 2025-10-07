Ανακύκλωση, σίδερα-αλουμίνια-χαλκό-τσιπρες

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Τι θα φάμε σήμερα ; Έχω κάτι ξεχασμένα μακαρόνια από τρία χρόνια , μπορεί να έχουν λήξει, αλλά θα την περάσουμε …Ε, εκει κάπου είναι και το σχέδιο Τσιπρα..! Σχεδόν δεν ξέραμε ότι είναι βουλευτής …! Τώρα θυμήθηκε να γίνει ηγέτης …Αφου παρέδωσε το κόμμα του σε έναν περαστικό που για ένα χρόνο ολο παντρεύονταν , άλλο που δεν ήθελε και ο Κυριάκος πέρναγε ότι του κατέβαινε , ένω κάτι ψόφιες ζητωκραύγαζαν ζήτω ο γάμος των γκέι..! Ηδη είχε ο σωτήρας Τσιπρας κοροϊδέψει τον Ελληνικό λαό με το δημοψήφισμα που έκανε το Όχι Ναι ! Με κάτι νταούλια που θα χόρευε δήθεν τους Ευρωπαίους , και τα μνημόνια που υπέγραψε τα πάντα , και γενικά με τα τερτίπια του έφερε πίσω την ΝΔ με ένα Μητσοτάκη που μέχρι τώρα στο χάος είναι μόνος του ..Αυτός λοιπόν ο ξεχασμένος στο ράφι που δεν έχει βγάλει κουβέντα για τα οσα πέρασε και περνάει ο Ελληνικός λαός του καβ…σε να ηγηθεί ξανά ! Δεν αμφιβάλλω ότι εχει ένα πολιτικό κομμάτι του κόσμου μαζί του που θα τον ακολουθήσει !Για αυτό και η παρουσία του ταράζει τα νερά των κοιμισμένων που λέγονται τάχα αντιπολίτευση !Αυτή είναι η Ελλάδα , ανακύκλωση σε αλουμίνια , σίδερα, χαλκό, πολιτικούς και Τσιπρες ..Οσο αποτυχαίνεις στην Ελλάδα τόσο μαζεύεις μόρια για το μέλλον σου . Είπαμε ο Καραγκιόζης ήταν Έλληνας ! Δεν περίμενε ποτέ όμως , ότι θα τον μιμηθούν τόσοι πολλοί Έλληνες !