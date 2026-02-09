Αναψε φωτιές ο Αρειος Πάγος – Τι αλλάζει στα δάνεια, τι σημαίνει για τράπεζες και δανειολήπτες

Μηδενισμό του κοντέρ και νέα φόρμουλα για τον υπολογισμό των δανείων του νόμου Κατσέλη καλούνται να εφαρμόσουν τράπεζες και funds προκειμένου να επανυπολογίσουν το ύψος των τόκων που έχει μέχρι σήμερα καταλογιστεί για τους δανειολήπτες αυτής της κατηγορίας και το οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η απόφαση του Αρείου Πάγου. Με χαρτί και μολύβι καλούνται και οι δανειολήπτες να υπολογίσουν τα ποσά που δικαιούνται και θα πρέπει να διεκδικήσουν αναδρομικά με επιστροφή ή συμψηφισμό των δόσεων στο μέλλον. Από κοντά είναι και το Δημόσιο που θα πρέπει με τη σειρά του να μετρήσει το τυχόν κόστος που θα έχει η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη στον «Ηρακλή», στον μηχανισμό δηλαδή που έχουν ενταχθεί τα δάνεια αυτά και για τα οποία το κράτος παρέχει εγγυήσεις.

Το ακριβές ύψος των δανείων του νόμου Κατσέλη παραμένει ακόμα ασαφές, αφού από το αρχικό ποσό των δανείων που σύμφωνα με τις τράπεζες είχαν ενταχθεί στην προστασία του νόμου –υπολογίζονται στα 17 δισ. ευρώ– ένα μέρος έχει «κουρευτεί» και ένα άλλο τμήμα έχει αποπληρωθεί. Αλλοι υπολογισμοί κατεβάζουν το ποσό αυτό στα 12 δισ. ευρώ, χωρίς ωστόσο και αυτό το νούμερο να είναι ασφαλές, αφού δεν είναι σαφές αν πρόκειται για την αρχική οφειλή ή αυτή που προκύπτει μετά τη δικαστική ρύθμιση. Αλλωστε η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ανατρέπει τον πυρήνα του υπολογισμού αυτών των δανείων και μετατρέποντάς τα ουσιαστικά από τοκοχρεολυτικά δάνεια σε άτοκη οφειλή, υποχρεώνει στον επανυπολογισμό τους με ελάχιστο τόκο.

