Νόμος Κατσέλη: «Ψαλίδι» στις μηνιαίες δόσεις των δανείων μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου – Αναλυτικά παραδείγματα

Μικρότερες μηνιαίες καταβολές σε δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη για δάνεια κύριας κατοικίας φέρνει για τους δανειολήπτες η κρίση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Στην ιστορική διάσκεψη που δικαίωσε τους δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη κατά πλειοψηφία 35-12, επικράτησε η ερμηνεία ότι ο τόκος για την αποπληρωμή του δανείου δεν υπολογίζεται πάνω στο ανεξόφλητο κεφάλαιο της ρύθμισης, αλλά υπολογίζεται κάθε μήνα πάνω στο ποσό της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από το δικαστήριο.

Η παραπάνω «λεπτομέρεια», ωστόσο, οδηγεί σε μεγάλες αποκλίσεις στα τελικά ποσά που πρέπει να πληρώσει ο δανειολήπτης. Αν ο τόκος μπει πάνω στο υπόλοιπο του κεφαλαίου, ο πρώτος μήνας ξεκινά με υψηλή επιβάρυνση από τόκους και η δόση μεγαλώνει αισθητά. Αν, αντίθετα, ο τόκος μπει πάνω στη μηνιαία δόση, η επιτοκιακή επιβάρυνση υπολογίζεται σε πολύ μικρότερη βάση, άρα το πρόσθετο ποσό από τόκους γίνεται οριακό.

