Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που υπάγονται στον ν. Κατσέλη – Οι 5 βασικές επιπτώσεις

Πολλαπλές σημαντικές επιπτώσεις τόσο στους πολίτες όσο και στην ελληνική οικονομία, δύναται να προκληθούν από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον “νόμο Κατσέλη”, που έκρινε ότι ο τόκος στις ρυθμίσεις του νόμου υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου.

Εν αναμονή της αποσαφήνισης της απόφασης (όταν θα καθαρογραφθεί), παράγοντες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και της Τραπέζης της Ελλάδος, ετοιμάζουν ήδη τη “γραμμή άμυνας”.

Όπως αναφέρουν, πέραν των επιπτώσεων για τις τράπεζες και του αυξημένου κινδύνου για το πρόγραμμα “Ηρακλής”, όπου η μείωση των ανακτήσεων εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει χρηματοδοτικό κενό έως και 1 δισ. ευρώ με πιθανή ενεργοποίηση κρατικών εγγυήσεων, οι συνέπειες δεν περιορίζονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

