Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ…30 Χρόνια Λειτουργίας

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Α.Ο.Τ.Α., συμπληρώνει φέτος τρεις δεκαετίες ενεργής παρουσίας στη Μεσσηνία, στο πεδίο της τοπικής ανάπτυξης. Η εταιρεία από τον Ιανουάριο του 1996 έχει διαγράψει μια πορεία που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εύκολη και ανεμπόδιστη. Ωστόσο, κατάφερε με πολλή δουλειά και προσπάθεια να μετατραπεί σε έναν διαχρονικά ενεργό φορέα εφαρμογής και υποστήριξης πολιτικών ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης. Με βασική της στρατηγική την αξιοποίηση των τοπικών πόρων, τη συμμετοχικότητα και τη συνεχή συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, έχει πλέον εδραιωθεί ως ένας βασικός πυλώνας σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης δράσεων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη οικονομική πρόοδο. Το έργο της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας και οι στόχοι της αφορούν σε δράσεις και ενέργειες αναφορικά με:

▪ την ενθάρρυνση της τοπικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης,

▪ την βελτίωση των υποδομών και της ποιότητα ζωής,

▪ την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων,

▪ την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας,

και

▪ την προώθηση της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης.

Η εταιρεία υλοποιεί δράσεις και προγράμματα σε τοπικό και διατοπικό επίπεδο, λειτουργώντας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης και πάροχος τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης.

Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων της, όπως το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014–2020,το νέο Τοπικό Πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Μεσσηνίας 2023–2027,το πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα, τα διατοπικά προγράμματα συνεργασίας, αξιοποιεί εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, στηρίζοντας την τοπική επιχειρηματικότητα τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους τοπικούς φορείς.

Το Leader αποτελεί ένα ευρωπαϊκό «success story», το οποίο εφαρμόστηκε και στην περιοχή της Μεσσηνίας, από την εταιρεία με ιδιαίτερη απήχηση τόσο σε επίπεδο φορέων της αυτοδιοίκησης και άλλων αναπτυξιακών φορέων όσο και στο επίπεδο των ιδιωτών-δυνητικών δικαιούχων επιμέρους δράσεων των τοπικών προγραμμάτων. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος έχει υλοποιηθεί ένα μεγάλος αριθμός έργων σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές της Μεσσηνίας. Ενδεικτικά, έχουν χρηματοδοτηθεί επενδύσεις για τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό αγροτουριστικών καταλυμάτων, μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων εστίασης, καθώς και μονάδων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, όπως ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια ελαιολάδου και εργαστήρια τοπικών προϊόντων αλλά και έργα δημοσίου χαρακτήρα, όπως αναπλάσεις, έργα οδοποιίας, πολιτιστικές εκδηλώσεις κτλ.

Για την επόμενη προγραμματική περίοδο, παρακολουθούμε την συζήτηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να παραμείνει το πρόγραμμα leader ως διακριτή χρηματοδότηση στις αγροτικές περιοχές .

Η μετατροπή της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό, το Δεκέμβριο 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4674/2020, αποσαφήνισε ορισμένα ζητήματα νομικού χαρακτήρα και άνοιξε νέες προοπτικές συνεργασίας με φορείς της Αυτοδιοίκησης. Έτσι, αξιοποιώντας το νομικό πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και Δήμους της περιοχής, ανέλαβε την μελετητική ωρίμανση έργων,καθώς και την παροχή επιστημονικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών από έμπειρα στελέχη και εξειδικευμένους συνεργάτες, Είναι γεγονός ότι μέσω αυτής της συνεργασίας έχει προωθηθεί η εκτέλεση έργων αναγκαίων για τις τοπικές κοινωνίες που συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων τους.

Η εταιρεία, στα τριάντα χρόνια λειτουργίας της, σχεδιάζει και υλοποιεί αναπτυξιακές πολιτικές βασισμένες στις ανάγκες της περιοχής μας, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, ενισχύοντας τη συνεργασία και δημιουργώντας μια σχέση εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία η οποία διαρκώς αξιολογείται. Το ανθρώπινο δυναμικό της λειτουργεί με προσήλωση και τεχνογνωσία, καθιστώντας την έναν ευέλικτο και αξιόπιστο συνεργάτη των τοπικών φορέων και έναν σύμβουλο για τους ανθρώπους που θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή. Η εξειδικευμένη ομάδα στελεχών, η υλικοτεχνική υποδομή και η διαρκής συνεργασία με την τοπική κοινωνία, αποτελούν τα βασικά πλεονεκτήματα που ενισχύουν την αποτελεσματικότητά της.Άλλωστε είναι κοινά αποδεκτό ότι σε κάθε υγιή παραγωγικό οργανισμό, οι άνθρωποί του είναι η κινητήρια δύναμη που τον καθοδηγεί, τον στηρίζει στο παρόν κεφαλαιοποιώντας την γνώση που αποκτήθηκε στο παρελθόν και θέτει τις βάσεις για την πορεία του στο μέλλον. Η συμβολή όλων, στη διάρκεια αυτής της 30χρονης πορείας, ήταν ιδιαίτερα σημαντική και αναδεικνύεται σε μια πραγματική υπεραξία που θα πρέπει να αναγνωριστεί και να αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης.

Αναστάσιος Σαρδέλης

Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε.Α.ΟΤΑ &

της ΕΔΠ LEADER