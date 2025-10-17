Ανάσα στην οικοδομή με τα μπόνους δόμησης – Σε ποια έργα ανάβει πράσινο το ΣτΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ενέκρινε ως συνταγματικό και νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που είχε αποστείλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για νομικό έλεγχο και αφορούσε τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με τα «μπόνους» δόμησης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) και καθόριζε ποιες από αυτές μπορούν να διασωθούν.

Η χθεσινή δημοσίευση μάλιστα του πρακτικού επεξεργασίας (αριθμ. 135/2025) έριξε φως στο σκεπτικό των ανώτατων δικαστών σχετικά με την αποκατάσταση των οικοδομικών αδειών που ενώ είχαν ξεκινήσει οικοδομικές εργασίες έως τις 11.12.2024 είχαν ακυρωθεί στα δικαστήρια ή είχαν προσβληθεί δικαστικά και έτσι δεν μπορούσαν να υπαχθούν στις εξαιρέσεις των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ (146, 147, 148, 149/2025).

Ο ρόλος του περιβαλλοντικού προελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι σύμβουλοι Επικρατείας θέτουν ως κύρια παρατήρηση ότι η επανέκδοση των οικοδομικών αδειών προϋποθέτει την ολοκλήρωση περιβαλλοντικού προελέγχου του σχεδίου, που εκπονείται σε τοπικό επίπεδο, ή, εάν χρειάζεται, στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

