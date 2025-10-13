Αναβάθμιση στο IRIS: Πιο ασφαλείς πληρωμές και επέκταση στο εξωτερικό

Αναβαθμίζεται το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS, προκειμένου οι συναλλαγές να γίνουν πιο ασφαλείς και πιο εύχρηστες για τους πολίτες. Πλέον, πριν ολοκληρώσει τη μεταφορά χρημάτων, ο χρήστης θα βλέπει στην οθόνη το πλήρες όνομα του κατόχου του λογαριασμού, ώστε να αποφεύγονται λάθη και λανθασμένες αποστολές. Μέχρι σήμερα εμφανίζονταν μόνο τα αρχικά του ονόματος και του επωνύμου, γεγονός που συχνά προκαλούσε σύγχυση.

Η αλλαγή αυτή έρχεται την ώρα που μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τη γενικευμένη εφαρμογή του IRIS στις εμπορικές συναλλαγές. Από την 1η Νοεμβρίου, όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα της χώρας θα πρέπει υποχρεωτικά να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, δίπλα στις ήδη γνωστές επιλογές POS. Οι πελάτες θα μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής μέσα από το τερματικό και, εφόσον επιλέξουν IRIS, θα εμφανίζεται ένας μοναδικός QR κωδικός που θα «σκανάρουν» μέσω της εφαρμογής mobile banking για να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ