Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
13
Οκτώβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναβάθμιση στο IRIS: Πιο ασφαλείς πληρωμές και επέκταση στο εξωτερικό

Share

Αναβαθμίζεται το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS, προκειμένου οι συναλλαγές να γίνουν πιο ασφαλείς και πιο εύχρηστες για τους πολίτες. Πλέον, πριν ολοκληρώσει τη μεταφορά χρημάτων, ο χρήστης θα βλέπει στην οθόνη το πλήρες όνομα του κατόχου του λογαριασμού, ώστε να αποφεύγονται λάθη και λανθασμένες αποστολές. Μέχρι σήμερα εμφανίζονταν μόνο τα αρχικά του ονόματος και του επωνύμου, γεγονός που συχνά προκαλούσε σύγχυση.

Η αλλαγή αυτή έρχεται την ώρα που μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τη γενικευμένη εφαρμογή του IRIS στις εμπορικές συναλλαγέςΑπό την 1η Νοεμβρίουόλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα της χώρας θα πρέπει υποχρεωτικά να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, δίπλα στις ήδη γνωστές επιλογές POS. Οι πελάτες θα μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής μέσα από το τερματικό και, εφόσον επιλέξουν IRIS, θα εμφανίζεται ένας μοναδικός QR κωδικός που θα «σκανάρουν» μέσω της εφαρμογής mobile banking για να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ